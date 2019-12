1 op de 5 rechtshulpclaims van Achmea zijn verkeerszaken

Nieuws|Van de ruim 150.000 rechtshulpvragen die Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) vorig jaar kreeg, gingen bijna 30.000 rechtshulpvragen over verkeerszaken. Juridische hulp bij een verkeersongeval kan nodig zijn bij bijvoorbeeld een meningsverschil over de schuldvraag.

Top 5 verkeerzaken

De meest voorkomende melding bij de grote rechtshulpverlener gaat over parkeerschade, namelijk ruim 7.500 keer per jaar. De 5 meest voorkomende meldingen zijn:

Parkeerschade Inparkeren Achteroprijden Voorrangskwestie Waarborgfondszaak

Verkeersrechtsbijstand

Om een rechtshulpclaim bij je verzekeraar in te dienen heb je een dekking autorechtsbijstand, verhaalsrechtsbijstand of verkeersrechtsbijstand nodig. Rechtsbijstanddekking via de autoverzekering is gekoppeld aan het verzekerde voertuig en meestal minder uitgebreid, maar wel goedkoper (gemiddeld €4 per maand), dan een losse rechtsbijstandverzekering.

Verkeersrechtsbijstand biedt naast dekking voor meerdere motorrijtuigen ook dekking als je op een andere manier deelneemt aan het verkeer, bijvoorbeeld als fietser of voetganger.

Voorkomen is beter

Het liefst wil je natuurlijk helemaal geen schade aan je auto en/of dat er een geschil ontstaat. Daarom geven wij 5 tips om de kans op schade bij parkeren te verkleinen:

Parkeer niet op een hoek, vanwege het risico dat een andere automobilist een te krappe bocht neemt.

Parkeer achteruit in waardoor je beter zicht hebt als je weg rijdt.

Zorg voor voldoende tussenruimte.

Rijdt er iemand met je mee vraag dan of diegene wil uitstappen en meekijken bij inparkeren.

Klap je zijspiegels in nadat je je auto bent uitgestapt.

Bron: Juridischebarometer.com / Consumentenbond

