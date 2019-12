Fikse prijsverschillen bij rechtbijstandsverzekeringen

Bij alleenstaanden is dit premieverschil zelfs groter; de goedkope Anker Basispolis van €117 scheelt maar liefst €213 met de duurste Allianz-polis. De premies zijn berekend inclusief dekking voor consumentengeschillen, verkeer, werk en inkomen en wonen. Een module werk en inkomen kan soms wel 40% bovenop de basispremie kosten.

Ohra, Centraal Beheer Achmea en Das zijn Beste uit de Test. De rechtsbijstandspolis van Zelf.nl is Beste Koop voor alleenstaanden, voor 2 volwassenen is dit Univé Optimaal.

Wijziging voorwaarden Arag

Rechtshulpverlener en verzekeraar Arag gaat haar voorwaarden per 1 augustus aanpassen. Een belangrijke wijziging is de maximale vergoeding voor externe kosten (zoals proceskosten) bij de ProRechtPolis; deze gaat van onbeperkt naar €50.000. Door deze verslechterde dekking kan het huidige testoordeel van Arag (8,1) vanaf augustus lager uitvallen.

Uitsluiting bij reorganisatie

Arag is er dit jaar toe overgegaan werknemers van een reorganiserend bedrijf die een rechtsbijstandsverzekering aanvragen tijdelijk uit te sluiten van hulp bij ontslag. Volgens Arag is er bij een reorganisatie geen sprake van een onzeker voorval. Ook intermediair IAK zegt nieuwe dekkingsaanvragen niet te accepteren bij een aangekondigde reorganisatie. Bij deze aanbieders geldt ook nog een wachttijd van 3 maanden voor arbeidsgeschillen.

Tijdelijk geen Ditzo

Ditzo zal haar rechtsbijstandspolissen in de loop van dit jaar tijdelijk niet meer aanbieden en is daarom niet meegenomen in de test. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw product, aldus de verzekeraar. Ditzo scoorde vorig jaar met een mooie 7.8 voor de voorwaarden nog een predicaat Beste uit de test.

