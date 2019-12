Eerste indruk|Gavin is een risksharingservice, die we al eerder onder de loep namen. Via dit online platform kunnen deelnemers vanaf 18 jaar hun risico’s delen. Sinds kort kun je ook het risico op rechtshulp delen met anderen. Bij geschillen rondom (web)winkelen, werken en wonen krijg je dan rechtshulp van Das. De hulp is gemaximeerd tot 4 onderhandelrondes.

Conclusie: voordelig als je niet claimt

Risicodeling (risksharing) met andere particulieren is een interessant alternatief voor een verzekering. Het aanmeldproces van Gavin doorloop je eenvoudig en snel.

Het voordeel van risksharing is dat je lage maandkosten hebt (vanaf €2,50 tot €12,50) en pas meer betaalt als een van de deelnemers schade heeft. Een nadeel van Gavin Legal is dat procederen en kosten voor externe hulpverleners, zoals advocaten, niet worden vergoed. Net als bij een verzekering is ons advies om te bekijken of de ‘dekking’ past bij jouw wensen en behoeften.

Wat is Gavin?

Gavin is een deelplatform, waarbij je met elkaar bepaalde risico’s deelt. Zoals diefstal van je fiets of schade aan smartphone of schade op reis. Risico delen lijkt op verzekeren, maar is niet hetzelfde. Je betaalt geen verzekeringspremie, maar een deel van de geclaimde schade van de deelnemers.

Je kunt bij Gavin kiezen uit:

Gavin Bike, voor het risico van diefstal van je nieuwe (maximaal 1 jaar oude) fiets.

Gavin Legal, voor het risico van rechtshulp nodig hebben bij een geschil op gebied van (web-) aankopen, werken en wonen.

Gavin Phone, voor het risico van diefstal en schade van je nieuwe (maximaal 1 jaar oude) smartphone.

Gavin Travel, voor het risico van diefstal en schade van je reisbagage.

Gavin Legal

Gavin Legal richt zich op adviseren, bemiddelen en onderhandelen bij juridische conflicten rond wonen, werk en aankopen. De daadwerkelijke kosten hiervoor worden automatisch verdeeld over alle deelnemers van Gavin Legal.

Hoe werkt het?

Je vult je gegevens in en maakt een online account aan via de website meetgavin.nl of via Facebook of Google. Je geeft de betaalwijze aan. Betalen van je maandelijkse (gemaximeerde) bijdrage kan via iDeal en creditcard. Ter controle incasseert Gavin eenmalig €0,10 van je rekening. Daarna wordt je bijdrage maandelijks via automatische incasso afgeschreven. Je sluit online af en ontvangt een bevestiging (geen polis) per e-mail en via je online dashboard. Heb je een juridische vraag of probleem? Meld het binnen 30 dagen in Mijn claims op www.meetgavin.nl

Pluspunten

Dagelijks opzegbaar. De maand waarin je opzegt, betaal je nog wel (€12,50).

Geen eigen risico.

Geen franchise (minimum schadebedrag).

Gavin heeft een vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Minpunten

Wachttijd van 3 maanden voor geschillen van nieuwe deelnemers.

Je kunt niet kiezen voor welke geschillen je rechtshulp wilt inschakelen.

Procederen valt niet onder de dekking.

Geen kostenvergoeding van andere partijen dan Das, bijvoorbeeld advocaten of experts.

De algemene voorwaarden zijn (nog) in het Engels.

Kosten: vergelijking rechtsbijstandverzekering

Gavin Legal is geen verzekering, maar een product gericht op het delen van kosten voor juridische hulp. We vergeleken de kosten met een rechtsbijstandverzekering voor een alleenstaande met een huurwoning. Bij de vergelijking kwam de rechtsbijstandverzekering van Univé naar voren met de laagste maandpremie. Deze verzekering is dagelijks opzegbaar, heeft geen wachttijd en geen eigen risico.

Voor een alleenstaande met een huurwoning betaal je voor de dekkingen Consument, Wonen en Inkomen een maandpremie van €13,15. Wel geldt een minimaal schadebedrag van €100. Bij Gavin Legal betaal je maandelijks tussen €2,50 en €12,50, afhankelijk van het aantal gevallen van juridische hulp.

