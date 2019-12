Geen verplichting, toch advocaat ingeschakeld

Nieuws|Rechtsbijstandsverzekeraars zien een toename in het aantal zaken waarin een verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure beroep doet op de vrije advocaatkeuze. Dit drijft de kosten van de verzekeraars erg op. Om de kosten te beperken hanteert 40% van de rechtsbijstandsverzekeraars een hoger eigen risico bij advocaatkosten.

Heb je een geschil met betrekking tot werk, huurzaken of met een andere burger? In die situaties kun je met een belang tot €25.000 bij de kantoorrechter terecht. Bij deze procedures is het niet verplicht om je te laten bijstaan door een advocaat. Rechtsbijstandsverzekeraars hebben eigen juristen en vaak ook advocaten in dienst. Bij een gerechtelijke of administratieve procedure kun je een beroep doen op de vrije advocaatkeuze. Wil je een advocaat inschakelen die niet werkzaam is voor je rechtsbijstandsverzekeraar? Doe dat altijd met toestemming en in opdracht van je verzekeraar.

Hoger eigen risico

De toename in het aantal zaken waarin beroep wordt gedaan op de vrije advocaatkeuze heeft ervoor gezorgd dat verzekeraars eigen risico's verhogen en de maximum vergoeding voor externe kosten beperken. Verzekeraars Allianz, Avéro Achmea, Bruns ten Brink, Hema Verzekeringen en Huis in Eén Verzekeringen hanteren een extra eigen risico van €100 voor advocaatkosten.

Limiet voor externe kosten

De andere maatregel van de rechtsbijstandsverzekeraars is het beperken van de kostenvergoeding door een limiet in te stellen. Hierin zitten grote verschillen tussen de verzekeringen. De Goudse, Kruidvat en ING kennen geen standaard limiet op externe kosten. Slechts bij een aantal geschillen, zoals een burenruzie of een conflict over een erfenis, geldt bij hen een maximum vergoeding. Daarentegen hebben verzekeraars Aegon en Nederlanden van Nu een standaard maximum vergoeding van €12.500 van externe (advocaat)kosten.



Zie in onze vergelijker van rechtsbijstandsverzekeringen onze testoordelen en klantbeoordelingen.



Bron: MoneyView