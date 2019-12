Hoe haal ik mijn recht? En wat kost me dat?

Nieuws|Stel je voor: je brengt je trouwjurk naar de stomerij en komt er bij het ophalen tot je grote schrik achter dat de jurk gekrompen is! De stomerij wijst alle aansprakelijkheid af. Hoe haal je dan je recht? Een gang naar de rechter is gelukkig niet het enige dat je kunt doen.

Weet je nog niet zeker of je in je recht staat? Dan kun je - als je lid bent - persoonlijk advies vragen aan de Consumentenbond. Daarnaast is er het Juridisch Loket, een onafhankelijke, door de overheid gefinancierde organisatie, die iedereen met een juridische vraag gratis helpt. Als je niet de enige bent met het betreffende probleem, maar er is een groep gedupeerden, dan kun je je soms aansluiten bij een collectieve actie die wordt gestart door een belangenorganisatie. De Consumentenbond maakt regelmatig gebruik van de mogelijkheid een collectieve actie te starten. Hieronder zetten we nog een aantal juridische stappen voor je op een rij.

Geschillencommissie

Als het bedrijf is aangesloten bij een geschillencommissie kun je daar terecht met je klacht. Er is meestal een hoorzitting waarbij beide partijen hun standpunt kunnen toelichten. Een uitspraak volgt na 4 tot 6 weken. Klachtengeld is tussen €25 en €130, dit krijg je terug als je in het gelijk wordt gesteld.

Rechtsbijstandverzekering

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, kan die de zaak voor je aanpakken. De verzekering betaalt de kosten, maar er zit vaak wel een maximum aan wat ze vergoeden, variërend van €12.500 tot €100.000, of er geldt een eigen risico. Een verzekering kost tussen €150 en €300 per jaar.

Rechter

Soms zit er niets anders op dan naar de rechter te stappen. Afhankelijk van het bedrag waar de zaak om gaat moet je bij de kantonrechter of rechtbank zijn. Bij de kantonrechter ben je niet verplicht een (dure) advocaat in de arm te nemen, maar als het voor de rechtbank komt (bij bedragen boven €25.000) wel. Het risico bestaat dat procederen meer kost dan het oplevert, zelfs als je de zaak wint worden niet alle kosten vergoed. En tot slot, bedenk dat een rechtszaak al snel een jaar duurt.

Meer informatie over dit onderwerp vind je in de Consumentengids van november. Lees ook alles over onze campagne Haal je recht.