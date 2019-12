Hogere drempel voor rechtsbijstand

Zo wil hij de inkomens- en vermogenstoets verscherpen: de waarde van een eigen woning moet daarbij worden meegeteld, evenals de vraag of iemand zelf een rechtsbijstandverzekering heeft die het geschil dekt.

Echtscheidingszaken

Opmerkelijk is dat Van der Steur bij echtscheidingszaken wil uitgaan van het gezinsinkomen. Voor gesubsidieerde rechsbijstand betaal je alleen een eigen bijdrage van €196 tot €823 voor een advocaat. Bij een scheiding kun je die hulp nu nog krijgen op basis van een individueel inkomen. Als het gezinsinkomen de norm wordt, pakt dat vooral nadelig uit voor gezinnen met meer dan €36.800 aan inkomen.

Als het aan de VVD-bewindsman ligt, moeten rechtzoekenden bij echtscheidingszaken eerst een verplicht oriëntatiegesprek met hun partner voeren, voordat zij eventueel in aanmerking komen voor rechtsbijstand. Dit past volgens hem ook in het kabinetsbeleid om 'te bevorderen dat echtscheidingen zo veel mogelijk op een minnelijke manier worden opgelost'. In Geldgids 5, 2016 staat een uitgebreid artikel (pdf voor leden) over de opties voor, en de gevolgen ná een scheiding.

Verzet tegen eerdere plannen

De Consumentenbond verzette zich in 2014 met succes tegen de plannen van toenmalig staatssecretaris Teeven om consumenten- en huurgeschillen uit te sluiten voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij vinden dat consumenten eenvoudigweg recht hebben op hulp van een door de overheid betaalde advocaat als zij die nodig hebben en niet zelf kunnen betalen. Het huidige plan van minister Van der Steur stuit op minder verzet van de Consumentenbond.

Bron: Geldgids 5, 2016