Eerste indruk|Hulpbijschade.nu is een dienst die je kunt gebruiken om kosteloos (verkeers)schade te verhalen als je hier niet voor verzekerd bent. De dienst is voor zowel consumenten als bedrijven. Ook kun je een afgewezen schadeclaim opnieuw laten beoordelen.

Conclusie: kan handig zijn

Hulpbijschade.nu kan helpen bij het verhalen van opgelopen schade als dit kansrijk lijkt. Een kanttekening is dat alles digitaal gaat, dus niet telefonisch.

Bij autoschade kan het handig zijn als je geen volledig cascodekking op je autoverzekering hebt of een rechtsbijstandsverzekering met dekking voor verkeerszaken. Je kunt bij autoschade ook kiezen voor de Hulpbijschade.nu herstelservice inclusief haal- en brengservice. Je kunt de schade aan je auto dan wel alleen laten repareren bij een autoschadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij Hulpbijschade.nu.

Voordelen

Het is mogelijk om je schade, bijvoorbeeld door een onbekende dader, te claimen op het Waarborgfonds Motorverkeer via Hulpbijschade.nu.

Voor schade door een buitenlandse partij kun je deze dienst ook inschakelen. Ondanks de afwijkende wet- en regelgeving in het buitenland blijft de verhaalservice kosteloos.

Ze schieten de kosten voor als ze expertise nodig achten op grond van het geschatte schadebedrag en de ouderdom (van een auto).

Ze betalen de kosten voor een expert, ook als de schade niet te verhalen blijkt.

Bij gebruik van de herstelservice krijg je tijdens reparatie van je auto gelijkwaardig vervangend vervoer en de reparatiekosten worden tijdelijk voorgeschoten.

Als je kiest voor de herstelservice dan kun je gebruikmaken van de haal- en brengservice van het aangesloten autoschadeherstelbedrijf.

Nadelen

Je kunt niet bellen met het bedrijf. Ze regelen alles digitaal.

Je kunt je dossier (nog) niet online inzien.

Het starten van een gerechtelijke procedure is voor eigen kosten. Via een rechtsbijstandverzekeraar heb je soms wel een (maximale) vergoeding voor een externe advocaat. Voor een rechtsbijstandverzekering betaal je natuurlijk wel premie.

Vervangend vervoer geldt alleen als je een auto laat repareren bij 1 van de 33 garagebedrijven die zijn aangesloten bij Hulpbijschade.nu.

Kosten voor een eventuele second opinion schieten ze niet voor. Ze proberen wel deze kosten te verhalen op de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Hoe werkt het Hulpbijschade.nu?

Sinds juli 2018 bestaat Hulpbijschade.nu (B.V.) en per november 2018 zijn schades in behandeling genomen. Het bedrijf bestaat uit ervaren schadebehandelaars die jarenlang ervaring hebben opgedaan bij grote verzekeraars.

Je kunt gebruikmaken van deze dienst als je letselschade hebt opgelopen en/of schade hebt aan bijvoorbeeld je auto, brommer, (elektrische) fiets, motor, scooter, woning waarbij een tegenpartij is betrokken. Je meldt de schade online en binnen 48 uur wordt de melding aan de hand van het bijgevoegde schadeformulier beoordeeld. Je hoort vervolgens wat de vervolgstappen zijn.

Soortgelijke diensten

Hulpbijschade.nu is niet de enige dienstverlener waar je terecht kunt voor het laten verhalen van schade. Een andere verhaaldienst die we hebben bekeken is 112schade.nl. Een ander alternatief is gebruikmaken van een rechtsbijstandverzekering of prepaid rechtshulp zoals bijvoorbeeld Das Flexx.

Voor het verhalen van letselschade kun je ook op zoek gaan naar een geregistreerde letselschade-expert waarbij je wel direct telefonisch te woord wordt gestaan.

Zijn er kosten aan verbonden?

De dienst is kosteloos. Je betaalt ook niets als het verhalen van schade niet lukt; dit is het risico van Hulpbijschade.nu. De kosten die Hulpbijschade.nu maakt kunnen in andere gevallen worden gefactureerd bij de aansprakelijke tegenpartij. In de wet is namelijk geregeld dat iemand die schade heeft geleden een deskundige mag inschakelen die hem bijstaat bij het verhalen van de schade. Die (redelijke) kosten zijn ook te verhalen op de tegenpartij.

Alleen als er een advocaat ingeschakeld moet worden als een zaak voor de rechter komt, komen er kosten voor je rekening. Voorafgaand aan het inschakelen van een advocaat moet je daarvoor toestemming geven en worden de kosten besproken. Ook bestaat de mogelijkheid om kosteloos de opdracht aan Hulpbijschade.nu in te trekken.

Wat gebeurt er bij letselschade?

Bij letselschade wordt een letselschadespecialist van Letselschade.com ingeschakeld, waarmee Hulpbijschade.nu samenwerkt. Je kunt ook smartengeld en materiële letselschade claimen, zoals reiskosten. Het inschakelen van een letselschadespecialist gebeurt wanneer de aansprakelijkheid vast staat, zodat zeker is dat de kosten van de letselschadespecialist verhaald kunnen worden op de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Autoschade en herstelservice

Als je schade aan een auto hebt, kun je gebruikmaken van de Hulpbijschade.nu herstelservice. In Nederland wordt samengewerkt met autoschadeherstelbedrijven (op dit moment 33) die zijn aangesloten bij branchevereniging FOCWA. De schadehersteller in jouw regio haalt je auto op en brengt deze na herstel weer terug. Tijdens de reparatie krijg je gelijkwaardig vervangend vervoer.

