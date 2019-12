Jaren wachten op rechtshulp bij scheidingen

Een brandend huis valt, zoals bekend, niet te verzekeren. Dit geldt ook voor bestaande geschillen bij rechtsbijstandsverzekeringen of conflicten die je kon voorzien. Soms geldt er daarnaast nog eens een wachttijd van enkele maanden tot 1 jaar voor bepaalde dekkingen. Je krijgt in die periode geen hulp - soms wel advies - voor geschillen die ontstaan ná het afsluiten van de polis of dekking.

Echtscheiding

Voor conflicten over een echtscheiding is alleen mediation gedekt. Maar voor je hier gebruik van kunt maken ben je 3 jaar verder bij 26 van de 30 rechtsbijstandsproducten met deze dekking. Bij Centraal Beheer Achmea en Nationale-Nederlanden wacht je 1 jaar op hulp, bij Anker Top en Zelf 2 jaar. Ook moet je huwelijk bij bijna alle verzekeraars minimaal 3 jaar hebben geduurd, behalve bij ABN Amro.

Arbeidsrecht

Door de veranderende ontslagregels van dit jaar kan rechtsbijstand in sommige gevallen extra goed van pas komen bij arbeidskwesties. Wie net een polis heeft afgesloten, moet in de helft van gevallen ook hiervoor 3 maanden wachten op juridische hulp. Bij Allianz, Anker, Bruns ten Brink en FBTO heb je een langere adem nodig; de wachttijd is hier een half jaar.

Woon- en consumentenrecht

Bij de helft van de 43 bekeken rechtsbijstandspolissen is de wachttijd 3 maanden bij geschillen over wonen of conflicten met een bedrijf.

Heb je te maken met een wachttijd en dringend juridische hulp nodig, check dan de alternatieven.

Bron: MoneyView