Kifid stelt oordeel UWV-kwesties uit

Nieuws|De Ombudsman van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) wacht met de klachtafhandeling van rechtsbijstandszaken over UWV-ontslagprocedures. Reden is onduidelijkheid over de vrije keuze van een rechtshulpverlener hierbij.

Deze vrije keuze hebben verzekerden als het gaat om ‘administratieve of gerechtelijke procedures’, maar wat hieronder valt is onduidelijk. Het Europese Hof van Justitie buigt zich nog over deze kwestie. De Financiële Ombudsman wacht met de behandeling van klachten hierover tot er meer duidelijkheid is over wat onder een administratieve procedure valt. Dit geldt ook voor kwesties over bestuursrechtelijke geschillen met gemeenten (zoals over een bestemmingsplan) via rechtsbijstandsverzekeraars.

Met andere klachten over de vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandspolissen kun je wel bij het Kifid terecht, evenals met klachten over de snelheid en inspanning van verzekeraars. Je moet dan wel eerst bij de verzekeraar hebben geklaagd. Het Kifid kreeg sinds de EU-uitspraak eind 2013 naar schatting zo’n 30 tot 50 klachten binnen over de vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandspolissen.

Wel vrije advocaatkeuze

Vanaf 1 juli 2015 loopt een ontslag vanwege zogenoemde bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid standaard via een ontslagvergunning van het UWV. Veel rechtsbijstandsverzekerden mogen in dat geval geen eigen advocaat of andere rechtshulpverlener kiezen, omdat de verzekeraars deze procedure niet als administratief proces zien. Aegon, De Goudse, ING, Kruidvat, Nationale-Nederlanden, Univé, Zelf, ZLM en SRK geven aan dat zij een UWV-ontslagvergunning wel als administratieve procedure zien en dat bij hen dan de vrije advocaatkeuze geldt. Bij andere verzekeraars en rechtshulpverleners, zoals Achmea en Das, is dit niet het geval. Andere arbeidszaken gaan overigens wel via de kantonrechter. De vrije advocaatkeuze geldt dan altijd.