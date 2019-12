Kinderen niet altijd verzekerd van rechtsbijstand na scheiding

Als je gaat scheiden zullen de schadeverzekeringen moeten worden aangepast, zoals de gezinsrechtsbijstandverzekering. De reden is dat de premie is gebaseerd op de gezinssamenstelling. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat kinderen die bij de andere ouder wonen of verblijven niet altijd gedekt zijn onder de rechtsbijstandverzekering. Als er kinderen in het spel zijn, dan is het goed om na te gaan of zij zijn verzekerd.