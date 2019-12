Klachtenloketten voor consumenten verbeterd

Nieuws|Klachten over webwinkels kun je als consument langer voorleggen aan een geschillencommissie. Bij problemen met een financiële instelling kun je nu ook digitaal je gram kwijt.

Met geschillen over webwinkels kun je sinds juli tot een jaar na het indienen van een klacht terecht, als gevolg van nieuwe Europese regels. Tot dusver kon je een geschil tot 3 maanden na het ontstaan ervan voorleggen aan 1 van de 53 commissies die zijn aangesloten bij De Geschillencommissie.

Ook is duidelijker vastgelegd wanneer de termijn begint te lopen, namelijk zodra er een klacht is ingediend bij de ondernemer. De nieuwe regels gelden onder meer voor bedrijven die zijn aangesloten bij Thuiswinkel.org en Stichting Webshop Keurmerk. Bedrijven zijn verplicht om op hun site te melden dat klanten naar een geschillencommissie kunnen stappen. De nieuwe klachtentermijn moet in de voorwaarden van webwinkels te vinden zijn.

Financiële klachten ook digitaal

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) maakte recent bekend dat klagen nu ook volledig digitaal kan. Hiermee kan een drempel zijn weggenomen om het er niet bij te laten zitten na een geschil met bijvoorbeeld een bank, vermogensberheerder of verzekeraar.

Het digitale loket sluit aan bij de Europese richtlijn voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR). Eind vorig jaar werden de kosten voor het indienen van een klacht via de geschillencommissie van het Kifid al afgeschaft.

