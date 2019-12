Korting DAS voor nieuwe klanten

De ‘actiekorting’ zet de rechtsbijstandsverzekeraar vanaf maandag 10 juni in om haar 50-jarige bestaan te vieren voor nieuwe klanten. Bestaande klanten zien de korting aan hun neus voorbij gaan. DAS is naar eigen zeggen nog aan het kijken wat ze voor hen kan doen.

Premies

Nieuwe (particuliere) polissen kunnen tot 31 december dit jaar voordelig worden aangevraagd. De korting geldt voor de basispolis en alle aanvullende modules, niet voor de prepaid rechtshulp. Reken je niet meteen rijk: de premies van DAS zijn doorgaans fors hoger dan die van andere rechtsbijstandspolissen, al staat hier wel een uitgebreide dekking tegenover. Lees hier meer over in de Consumentengids van september 2013.

DAS

DAS is een van de grootste rechtsbijstandsverzekeraars en verzorgt daarnaast de rechtshulp van andere verzekeraars als ASR, ANWB, Delta Lloyd, Ohra en Reaal. DAS is naast Nederland actief in 15 andere Europese landen (zoals België, Duitsland en Spanje), Canada en Zuid-Korea.

Rechtsbijstandspolissen afsluiten

De gereduceerde DAS rechtsbijstandspolissen zijn vanaf 10 juni met korting af te sluiten via de Rechtsbijstandvergelijker van de Consumentenbond.

