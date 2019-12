Meer opties voor rechtsbijstand

De testoordelen van de gezinsrechtsbijstandspolissen die de Consumentenbond heeft onderzocht liggen vrij dicht bij elkaar. Dit komt omdat dekkingen die de verschillende verzekeraars bieden steeds meer op elkaar lijken. De verschillen zitten in de precieze voorwaarden én in de prijs.

Advocaatkosten beperkt

Veel verzekeraars hebben het afgelopen half jaar de vergoedingen voor een eigen advocaat (als deze niet verplicht is) beperkt. Bij DAS bijvoorbeeld is die vergoeding nog slechts €6050, terwijl er voor andere externe kosten (bijvoorbeeld voor een externe adviseur of rechtbankkosten) een vergoeding geldt tot €60.000. Voor consumenten die een rechtsbijstandsverzekering hebben of willen afsluiten is het raadzaam hier goed op te letten.

Rechtsbijstand bij arbeidsgeschillen

Uit eerder onderzoek van de Consumentenbond kwam naar voren dat mensen het meest een beroep doen op rechtsbijstand bij arbeidsconflicten. Bij rechtsbijstandsverzekeraars is dit een dure module. In plaats van een rechtsbijstandsverzekering kun je die bijstand ook krijgen via een vakbondslidmaatschap. Als je werkgever de mogelijkheid biedt om de contributie van je brutoloon in te houden, levert dit een fiscaal voordeel op. Let er wel op dat gezinsleden vaak niet meeverzekerd zijn via het vakbondslidmaatschap.

