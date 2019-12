Minderheid gewezen op dubbele dekking

De meerderheid van 85% (1147 stemmen) gaf nee aan en 4% (60 stemmen) wist het niet.

Dubbel verzekeren betekent dubbel premie betalen, terwijl je niet dubbel mag claimen. Loop daarom ieder jaar je verzekeringen door of laat het controleren door een financieel adviseur.

Actief informeren

Ondanks dat de minderheid van de poll-stemmers is gewezen op een eventuele dubbele dekking, is het een begin. Het is een signaal naar tussenpersonen om consumenten proactief te informeren over mogelijke dubbele verzekeringen.

