NN en Aegon stoppen met SRK

Nieuws|Nationale-Nederlanden Group en Aegon waren in conflict met rechtshulpverlener SRK, dat rechtsbijstandverzekeringen voor hen uitvoert. De verzekeraars beëindigen de samenwerking met SRK. Wat betekent dit voor verzekerden van Nationale-Nederlanden Group en Aegon die rechtshulp krijgen via SRK?

Update 18 maart 2019: portefeuille NN naar Das

Klanten van Nationale-Nederlanden en ING met een rechtsbijstandverzekering worden per 1 juli 2019 door DAS bijgestaan. Partijen zijn een samenwerking overeengekomen voor 3 jaar. Nationale-Nederlanden laat weten dat partijen de komende periode werken aan de overgang en de dienstverling aan de klanten.

Update 1 maart 2019: portefeuille Aegon naar Arag

Arag neemt vanaf het derde kwartaal van dit jaar de portefeuille van SRK over. De partijen zijn voor 5 jaar een intentieovereenkomst aangegaan. Aegon laat ons weten dat het uitgangspunt is dat de verzekerden niets zullen merken van de overgang.

Nationale-Nederlanden is nog in gesprek met Arag en Das, en verwacht op korte termijn een keuze te maken.

Definitieve beëindiging samenwerking

De samenwerking tussen Nationale-Nederlanden Group, Aegon en SRK stopt definitief per 1 juli 2019. Er is een overeenstemming bereikt tussen de partijen. SRK wordt financieel tegemoetgekomen en er is sprake van werkzekerheid voor het personeel.

Wat ging eraan vooraf?

Het conflict tussen Nationale-Nederlanden en SRK is ontstaan door de overname van Delta Lloyd door Nationale-Nederlanden. Delta Lloyd deed zaken met Das en Arag, twee andere grote rechtshulpverleners in de markt. Als gevolg had Nationale-Nederlanden na de overname drie verzekeringsportefeuilles bij drie verschillende uitvoerders. In het voorjaar van 2018 besloot Nationale-Nederlanden de portefeuille weg te halen bij SRK en per 1 januari 2019 over te stappen naar Das of Arag. Aegon heeft als reactie hierop besloten ook op te zeggen.

De opzeggingen hebben ingrijpende gevolgen voor SRK, die ook naar de Ondernemingskamer stapte om de opzeggingen tegen te houden. De Ondernemingskamer heeft SRK gelijk gegeven en de opzegging is uitgesteld tot 1 juli 2019. Tot eind 2018 hadden Nationale-Nederlanden, Aegon en SRK de tijd om afspraken te maken over het vertrek.

Gevolgen voor verzekerden

De situatie kan voor verzekerden onzekerheid met zich meebrengen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met een lopende zaak als de samenwerking met SRK stopt? Hier is nu nog niets concreets over bekend. De Consumentenbond pleit ervoor dat de klanten zo min mogelijk last hebben van de opzegging.

SRK laat weten dat tot het moment van vertrek van Aegon en Nationale-Nederlanden geen wijzigingen plaatsvinden in de behandeling van de lopende dossiers. Een goede overgang van klanten en dossiers heeft bij alle partijen de hoogste prioriteit, stelt SRK. De komende tijd zal de overgang van klanten en dossiers verder worden uitgewerkt.

Ook Nationale-Nederlanden en Aegon laten ons weten dat klanten hier nu niets van zullen merken. Partijen hebben nu volledige aandacht voor het voortzetten van de goede dienstverlening. Beide partijen werken de komende periode nauw samen aan de uitwerking van de overgang en de dienstverlening voor zowel klanten als medewerkers van de bestaande naar de nieuwe dienstverlener.

Praat mee

Praat mee op onze Community en deel jouw ervaringen over over scheiding van Nationale-Nederlanen, Aegon en SRK met andere consumenten.

Lees ook: