Oproep: Ben jij een ongewenste klant?

Nieuws|De Consumentenbond is benieuwd naar de verschillende ervaringen van ongewenste klanten.

Ben je zonder duidelijke reden afgewezen door een bank (zoals voor een hypotheek) of een verzekeraar? Of kreeg je een waarschuwing vanwege je claimgedrag? Mail je ervaring naar ongewensteklant@consumentenbond.nl, onder vermelding van: de naam van de betreffende bank of verzekeraar, datum van de ervaring en je contactgegevens (optioneel).

Mogelijk besteden we aandacht aan de (anonieme) meldingen in een van onze publicaties.