Ophef straffen dodelijk verkeersongeluk

Een week terug ontstond opnieuw discussie toen een 33-jarige automobilist een taakstraf kreeg, nadat hij vorig jaar een echtpaar en hun 2-jarige kleinkind doodreed. De rechters konden niet vaststellen dat hij veel te hard reed en hierdoor is gaan slingeren. De dader moest zijn rijbewijs voor een jaar inleveren en komt er nu met een taakstraf van 120 uur vanaf.

De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM) geven aan dat over de straffen beter moet worden gecommuniceerd met slachtoffers en nabestaanden. ‘Soms moet de rechter concluderen dat het bij een ernstig ongeluk toch om relatief lichte verkeersovertredingen gaat. Dat is moeilijk uit te leggen, zeker als er dodelijke slachtoffers zijn gevallen’. Cruciaal is of de dader iemand aantoonbaar met opzet heeft gedood. Automobilisten maken verkeersfouten, maar hebben doorgaans niet de intentie om een ongeluk te veroorzaken of iemand te doden.

Lichte verkeersovertredingen lopen via het OM of de kantonrechter en worden vaak met een boete afgedaan. Bij dood of letselschade stelt de politie veelal een onderzoek in en kan de zaak (bij schuld) alsnog voor de rechter komen. Een schuldige bestuurder krijgt dan maximaal 9 jaar gevangenisstraf en €20.250 boete.

Rechtshulp bij ongelukken

Via een (gezins)rechtsbijstandspolis heb je standaard dekking voor verkeersgeschillen of kun je deze optioneel afsluiten (module verkeer). Bij een goedkopere, maar minder uitgebreide rechtsbijstandsdekking via de autoverzekering krijg je hulp bij geschillen waar de auto bij betrokken is. Voor de juridische bijstand maakt het niet uit wie de bestuurder is. Let wel goed op de voorwaarden. Soms is de vergoeding voor externe kosten gemaximeerd, zoals rechtbank- en advocaatkosten, of krijg je geen juridische hulp als je bijvoorbeeld zelf schuld hebt aan het ongeval. Dit is het geval bij Aegon, Bovag en Polis Direct; zij sluiten geschillen door eigen verkeersfouten uit in hun polisvoorwaarden.