Premies Das toch omhoog

Nieuws|De premies van Das rechtsbijstandsverzekeringen zijn per 1 januari met 4,5% verhoogd. De reden: stijgende kosten na de uitspraak over de vrije advocaatkeuze.

Das perkte eerder ook al zijn maximumvergoedingen in voor externe kosten. Eind vorig jaar liet Das de Consumentenbond nog weten geen premieverhogingen voor ogen te hebben, naast een gebruikelijke premie-indexering. Volgens de rechtsbijstandsverzekeraar en tevens rechtshulpverlener is de premiestijging berekend op basis van onder meer de ontwikkeling van de schadekosten. ‘Onder andere die als gevolg van de gewijzigde regelgeving op het gebied van de vrije advocaatkeuze’, aldus een woordvoerster.

Das noemt daarnaast de toename van het aantal arbeidszaken door de economische crisis als oorzaak van de premiestijging. Bij verdere navraag blijkt de stijging de afgelopen jaren niet explosief te zijn; 23.000 arbeidszaken in 2011, 26.000 in 2012, 27.000 in 2013 en vorig jaar weer gedaald tot 26.000 zaken.

Das de duurste

Das biedt nu de duurste rechtsbijstandspolissen, zowel voor alleenstaanden als gezinnen. We gaan dan uit van een dekking voor consumentenrecht, verkeer, arbeid, inkomen en wonen.

Vergelijk zelf alle premies en voorwaarden van rechtsbijstandspolissen.