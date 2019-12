Premies rechtsbijstandverzekering omhoog

Nieuws|Rechtshulpverlener Arag verhoogt zijn premies per januari 2018 tot 10%. Ook de premies van sommige andere rechtsbijstandverzekeringen zijn flink verhoogd.

Arag stijgt tot 10%

Naast de jaarlijkse indexering van de premies gaan de particuliere Arag ProRecht rechtsbijstandpolissen met 3,5% omhoog, inclusief indexatie is dit bijna 5%. De Flexpolis wordt zelfs 10% duurder. De voorwaarden veranderen niet. Volgens Arag is de stijging ‘nodig’ vanwege kostenstijgingen, mede als gevolg van de vrije advocaatkeuze en vanwege een ongunstig rendement bij 2 producten.

De Arag ProRecht verzekeringen zijn overigens nu al een van de duurste, de Flexpolis heeft een lagere premie maar een zuinigere dekking.

Achmea

Achmea zegt geen uitspraken te kunnen doen over toekomstige premieverhogingen, maar houdt de markt in de gaten. Concurrent Das moet nog een besluit nemen over de hoogte van de premies voor komend jaar. Das rekent nu nog steeds het meest voor zijn reguliere rechtsbijstandpolis, blijkt uit de recente jaarlijkse test rechtsbijstandpolissen van de Consumentenbond.

Je kunt minder premie betalen door een Das-polis met eigen bijdrage van €350 of €600 af te sluiten.

Meer prijsstijgingen

Nationale-Nederlanden hoort dit jaar bij de grootste stijgers: sommige premies gingen met maar liefst 19% omhoog. Bij FBTO stegen ze met 13%, bij ING gaan ze in oktober met 12% omhoog.

Zelf vergelijken

Prijsverhogingen zeggen niets over de daadwerkelijke premies en goedkope of juist dure rechtsbijstandverzekeringen.

