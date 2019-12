Premies van Das omhoog

Als gezin betaal je per jaar nu geen €383 maar €397 voor een polis met dekking voor geschillen over consumentenrecht, verkeer, inkomen, arbeid, burenrecht en de eigen woning. Als alleenstaande is dit nu €357 in plaats van €345.

De premies van DAS waren altijd al aan de hoge kant. Ter vergelijking: de gemiddelde premie voor zo’n rechtsbijstandpolis is zo'n €270. Via DAS zelf kun je online ook nog een polis met eigen bijdrage afsluiten van €350 of €600, om de premie te drukken.

Ook Bruns ten Brink rekent voor zijn rechtsbijstandverzekering in het nieuwe jaar 3,5% extra. De premies van de Anker Eigen Jurist-polissen stijgen met 3%.

Zelf vergelijken

