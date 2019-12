Prijzen rechtsbijstandpolissen omhoog

Bij Anker stegen de premies per 1 januari met 3%, bij Bruns ten Brink zo’n 3% tot 4,8% (afhankelijk van de dekking). Ook de rechtsbijstandpolissen van ANWB en Unigarant zijn 3% in prijs gestegen ten opzichte van zomer vorig jaar. Bij ABN Amro zijn de premies alleen geïndexeerd met 1,3%. De grootste prijsverhoging komt van United Insurance met 8,7%.

Eerdere stijgers

Arag kondigde zijn premieverhogingen oktober vorig jaar al aan. De grootste stijger is de Flexpolis met een verhoging van 10% per 1 januari. ING verhoogde zijn prijzen november vorig jaar met 12%.

Allianz-polis vernieuwd

Allianz vernieuwde zijn rechtsbijstandverzekering, wat invloed heeft op de prijs. Op basis van de profielen die de Consumentenbond gebruikt voor de jaarlijkse test, zien we voor alleenstaanden een 8% hogere premie en ruim 15% voor een gezin met kinderen.

De vernieuwde polis scoort een stuk beter met een 7,4 tegenover een 6,8 voor het oude product. De dekking kun je bij het nieuwe product flexibeler samenstellen via losse modules. Ook is de standaard wachttijd vervallen en de maximumvergoeding voor externe kosten met standaard €60.000 flink hoger (voorheen: €12.500), behalve in geval van vrije advocaatkeuze.

De rechtsbijstandpolis van Aegon is eveneens vernieuwd en duurder: lees onze eerste indruk van Aegon rechtsbijstandverzekering.

Zelf vergelijken

Een prijsstijging zegt niet zoveel over wat de laagste premies zijn. Vergelijk zelf prijzen en voorwaarden van rechtsbijstandverzekeringen

Lees ook: