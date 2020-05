Rechtsbijstand bij coronakwesties

Ook rechtshulpverleners krijgen momenteel veel juridische vragen over gevolgen van de coronacrisis. De meeste vragen gaan over werk en inkomen (zoals over verplicht verlof en contractuele zaken), reizen en reisvouchers.

Nu nog een rechtsbijstandverzekering afsluiten voor coronagerelateerde kwesties is lastig. Je krijgt bij rechtsbijstandverzekeringen namelijk geen juridische hulp bij ‘voorziene’ voorvallen.

Coronagevolgen: voorzien of niet

Het is overigens geen uitgemaakte zaak of een voorval voorzien is. Als je al een rechtsbijstandverzekering hebt en je krijgt plots problemen met je werkgever of reisorganisatie, dan kun je zo'n geschil met de juiste dekking claimen.

Maar als je nu een rechtsbijstandverzekering afsluit en je hebt een aannemersklus afgesproken of geboekte vakantie in juli. Krijg je dan rechtshulp bij een conflict over annulering van de klus of reis vanwege coronamaatregelen?

Bij Arag zijn deze 2 kwesties niet gedekt als de verzekering na 9 maart 2020 is gesloten, verder wordt dit per geval bekeken.

Ook Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) laat weten per geval te bekijken of er dekking is, zoals voor reiskwesties. 'De meivakantie is al meer voorzienbaar dan een reis die einde zomer plaatsvindt', vertelt een woordvoerder.

Univé laat weten dat voor al geboekte reizen er geen rechtsbijstandverzekering meer kan worden afgesloten vanwege de voorzienbaarheid.

Univé beschouwt ook problemen rondom reizen die iemand op korte termijn (voor juni, juli of augustus) boekt, als voorzienbaar. ‘Wanneer de lockdown zoals we die nu kennen standhoudt, dan beschouwen we problemen en annuleringen als voorzienbaar’, licht Univé toe.

Das geeft alleen aan dat bepalend is of een geschil voorzienbaar is en dat dit per geval en afhankelijk van de gekozen dekking wordt beoordeeld. Bij andere rechtshulpverleners geldt hetzelfde.

Let op wachttijden en franchise

Is het geschil wel gedekt, dan zijn er mogelijk nog andere struikelblokken. Zo geldt bij sommige rechtsbijstandverzekeraars een wachttijd. Sluit je een nieuwe polis af, dan moet je die periode wachten voor je een geschil kunt claimen.

Bij Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en ZLM is de wachttijd standaard 3 maanden. Je kunt met coronagerelateerde geschillen dan nu niet terecht.

Ook geldt er bij veel rechtsbijstandverzekeraars een ‘franchise’; een minimumbedrag voor het indienen van een claim. Vaak is dit een bedrag tussen de €100 en €250.

Voor de Arag Slim Geregeld-polis en De Internationale Rechtsbijstand Pakket Basis is dit €1000 voor contractuele geschillen. Voor bijvoorbeeld geschillen over reizen onder dat bedrag kun je bij deze verzekeraars niet terecht.

Let bij het afsluiten vaneen rechtsbijstandpolis dus op franchise, wachttijden en ook vergoedingen (zoals voor externe advocaatkosten).

Andere rechtshulp

Krijg je geen hulp van de verzekeraar of heb je geen rechtsbijstandverzekering, dan kun je ook ‘losse’ rechtshulp afnemen. Of je kunt naar de geschillencommissie stappen (zoals de geschillencommissie Reizen), zelf een advocaat inschakelen of bij arbeidskwesties de vakbond om hulp vragen.

