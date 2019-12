Rechtsbijstandsverzekeraars bemoeilijken advocaatkeuze

Nieuws|Consumenten die zelf hun advocaat willen kiezen in een juridische procedure waarbij een advocaat niet verplicht is, komen er bij veel rechtsbijstandsverzekeringen bekaaid vanaf. De maximale vergoeding wordt met tienduizenden euro’s verminderd of er geldt opeens een eigen bijdrage. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond.