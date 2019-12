Ontslag houdt verzekeraar aan het werk

Volgens juridisch dienstverlener SRK hebben de meeste claims te maken met angst voor ontslag bij reorganisaties en faillissementen door de economische crisis. Ook schakelen ambtenaren vaker een rechtsbijstandsverzekeraar in door de bezuinigingen van de overheid. DAS, Arag en Achmea geven aan dat arbeidsgeschillen in de top-3 van claims staan, naast verkeerszaken en consumentenkwesties. De rechtsbijstandsverzekeraars verwachten dit jaar de piek van 102.500 arbeidszaken in 2009 te overtreffen.

Ontslag

Stichting Achmea Rechtsbijstand geeft aan dat het aantal arbeidszaken sinds 2007 met maar liefst 27% is gestegen. Die stijging komt vooral door het toenemend aantal ontslagzaken. Door de crisis signaleert de stichting overigens ook een afname van bepaalde claims. ‘We zien dat mensen door de economische crisis voorzichtiger zijn geworden. Het is rustiger op de weg en er wordt minder gekocht en gebouwd. Het gevolg is een afname van het aantal verkeerszaken, consumentenkwesties en geschillen bij bouw of verbouwing.’

Langere wachttijden

Dekking voor arbeidsgeschillen kun je vaak via een losse module (Werk en inkomen) afsluiten, maar het is wel de duurste module. Bovendien hanteren veel verzekeraars een langere wachttijd voor arbeidsgeschillen: deze is vaak 3 tot soms wel 6 maanden! Je hebt tijdens deze periode geen dekking voor dit specifieke onderdeel. Er is ook geen dekking als de aanzet tot het arbeidsconflict al lag in de periode voor het afsluiten van de polis.

Vernieuwd: vergelijk rechtsbijstandsverzekeringen

Maak een snelle en goede vergelijking tussen rechtsbijstandsverzekeringen via de vernieuwde Rechtsbijstandvergelijker van de Consumentenbond. Naast een vergelijking op premie, voorwaarden en testoordeel kun je in sommige gevallen de gevonden polis direct afsluiten!