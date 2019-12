Rechtsbijstandverzekering bij financiële geschillen

Financiële geschillen komen weinig voor in de top 5 van claims bij rechtshulpverleners. Die lijst wordt nog steeds gedomineerd door arbeidsconflicten. Claims over geldkwesties gaan meestal over geschillen met verzekeraars (woekerpolissen en ziektekosten). Ook wordt veel geclaimd rondom hypotheken en andere geldleningen, pensioenen en vermogensbeheer.

Module Consument & Wonen en/of Verkeer

Met de module Consument & Wonen (gemiddeld circa €175 per jaar voor 2 volwassenen) en/of Verkeer is er dekking voor de meeste geldzaken, zoals:

pasfraude (‘onrechtmatige daad’)

schadeverzekeringen

inkomensverzekeringen

hypotheken

financieel adviseurs (voor zover het niet gaat om vermogensbeheer en beleggen)

Overige dekking

Ook woekerpoliszaken zijn vaak gedekt onder de module Consument en/of Wonen, mits de polis aan de hypotheek is gekoppeld. Dat moet je maar net weten. Geschillen met een verzekeraar worden meestal wel expliciet vermeld in de voorwaarden. Ongeveer 4 op de 10 rechtsbijstandpolissen dekken ook geschillen over een geldlening tussen particulieren (peildatum januari 2018).

Module Werk en/of Inkomen

Onder de module Werk en/of Inkomen (en soms de basisdekking) vallen ook financiële geschillen, zoals:

met een pensioenuitvoerder

problemen rondom huishoudelijke hulp via de gemeente

Volgens Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) stijgt het aantal zaken rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) sterk. De meeste Wmo-zaken, volgens rechtshulpverlener SRK eenderde, gaan over de vermindering van het aantal toegewezen uren bij huishoudelijke hulp.

Module Fiscaal recht & Vermogensbeheer

Wie veel vermogen heeft en flink belegt, kan een aanvullende module Fiscaal recht & Vermogensbeheer gebruiken. Er is dekking voor conflicten over bijvoorbeeld:

aandelen

obligaties

spaardeposito’s

een te hoge belastingaanslag

Gemiddeld zo’n 10% van de verzekerden kiest voor deze extra dekking volgens de rechtsbijstandverzekeraars. De kosten voor 2 volwassenen zijn zo’n €45 tot €50 per jaar. 10 polissen dekken dit helemaal niet, namelijk de polissen Eigen Jurist Basis en Eigen Jurist Top van Anker, Arag Flexpolis en Slim Geregeld, Bovag, de Nederlanden van Nu, FBTO en de United Insurance Flexpolis.

Dekking in de beroepsfase

Bij fiscale geschillen is er in principe alleen dekking in de 'beroepsfase'. Bijvoorbeeld als je het oneens bent met de vastgestelde WOZ-waarde van de eigen woning.

Avéro Achmea, Bovag, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis dekken WOZ-geschillen niet.

ING vergoedt bij fiscale kwesties geen noodzakelijke accountantsrapporten en taxatie.

Interpolis vergoedt voor fiscale geschillen en voor geschillen bij vermogensbeheer tot €12.500 externe kosten (denk aan advocaatkosten).

ABN Amro vergoedt bij problemen met vermogensbeheer maar €6000 in plaats van het standaardbedrag van €50.000. Dat kan flink schelen bij een langslepend juridisch gevecht.

Geen of beperkte hulp

Soms is er geen dekking omdat de verzekeraar het bedrag waarover het geschil gaat te laag vindt om bijstand te verlenen. Dit is de zogenoemde franchise (vaak €175). Of de verzekeraar koopt het geschil af. De kosten van een procedure wegen voor de verzekeraar dan niet op tegen het schadebedrag. Je wordt in zo’n geval schadeloos gesteld, maar haalt niet je gelijk. Een verzekeraar zal altijd de weg van de minste kosten bewandelen.

Afwijzing claim

Een verzekeraar kan een claim afwijzen omdat hij inschat dat een juridische procedure weinig kans van slagen heeft. Of omdat het geschil al bestond voordat de gedupeerde een verzekering afsloot. Dat geldt ook als de kwestie kon worden ‘voorzien’ vóór het afsluiten van de polis. Verzekeraars maken hierbij eigen regels, bijvoorbeeld als het gaat om aardbevingschades of woekerpolissen.

Verzekeraar Das trok in 2014 voor woekerpolissen de grens bij 2007. Verzekerden die na dat jaar een polis afsloten, krijgen geen juridische bijstand. Volgens Das konden ze na 2007 weten dat het om een woekerpolis ging.

Geschillen met je rechtsbijstandsverzekeraar

Wie het oneens is met zijn rechtsbijstandsverzekeraar over de aanpak van de zaak of de juridische haalbaarheid, kan een beroep doen op de geschillenregeling en een ‘second opinion’ vragen van een onafhankelijke derde (zoals een advocaat), op kosten van de verzekeraar.

Voor klachten over de inspanning van de verzekeraar is er het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Je kunt hier ook klagen over bijvoorbeeld een afwijzing en vage voorwaarden.

Overige hulplijnen

Juridisch advies zit vaak ook (deels) in het lidmaatschap van een vakbond of vereniging.

Bel voor juridisch advies naar het Juridisch loket of HelloLaw (voorheen JuroFoon). Let op de belkosten!

Maak de klacht openbaar op Klachtenkompas.nl, een initiatief van de Consumentenbond.

Gebruik onze klachtenbrieven.

Tips