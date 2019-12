Rechtsbijstandverzekering en cyberrisico's

Nieuws|Rechtsbijstandverzekeringen dekken veel van de geschillen die voortkomen uit online shoppen, bijvoorbeeld onenigheid met een webwinkel over de levertijd. Na de introductie van de Cyber Protect verzekering vroegen wij de grote rechtshulpverleners Arag, Das, Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) en SRK in hoeverre particuliere (gezins)rechtsbijstandverzekeringen ook schade bij cybercriminaliteit dekken.

Wat is de conclusie?

De Cyber Protect verzekering is uitgebreider dan een rechtsbijstandverzekering omdat je naast het krijgen van rechtshulp ook een schadevergoeding kunt claimen bij aantasting van je reputatie op internet, schade bij webaankopen en identiteitsfraude. Voor rechtshulp kun je wel bij je rechtsbijstandverzekeraar aankloppen. De rechtsbijstandverzekeringen hebben een hogere maximale dekkingssom voor externe kosten dan de Cyber Protect verzekering.

Kijk daarom wanneer je al een rechtsbijstandverzekering hebt of de premie van de Cyber Protect verzekering opweegt tegen het risico dat je loopt. Een Cyber Protect-polis kost circa €8 tot €12 per maand, maar een kale rechtsbijstandspolis voor consumentenkwesties en andere geschillen (verkeer en/of wonen) kost zo’n €10 a €15 per maand.

1 op 9 slachtoffer internetcriminelen

Het aantal webwinkels neemt toe: in 2015 kwamen er volgens de cijfers van het Centraal Bureau Statistiek meer dan 8000 nieuwe webwinkels bij. Volgens statistiekbureau Eurostat was een op de negen Nederlanders in 2015 slachtoffer van internetcriminaliteit. Zorg er daarom voor dat je op de hoogte bent van de belangrijkste regels voor online shoppen.

Top 3 internetoplichting

Volgens Stichting Achmea Rechtsbijstand is dit de top 3 van oplichting via internet:

1. op Marktplaats

2. door dubieuze advertentiebedrijven

3. door nieuwe (te goedkope) webshop die binnen een paar maanden weer verdwijnt

Hoe weet je of een webwinkel betrouwbaar is en of je er veilig online kunt schoppen?

Met deze checklist helpen we je op weg.

