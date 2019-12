Rechtsbijstandverzekering vaker afgesloten via adviseur

Dienstverlening voor de provisie

Wanneer je een rechtsbijstandsverzekering afsluit via een assurantietussenpersoon dan ontvangt de adviseur een deel van de premie als beloning. Het is de vraag welke dienstverlening je als klant mag verwachten voor de provisie die je indirect afrekent.

Helft op de hoogte van maximumbedrag

Een andere opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is dat 48% van de 321 ondervraagden nauwelijks of niet bekend is met het maximumbedrag voor de vergoeding van advocaatkosten. Bekijk de maximumvergoeding voor externe kosten die jouw rechtsbijstandsverzekeraar hanteert.

Ook weet 40% van de ondervraagden niet of ze een keuze hebben in de bepaling van de advocaat voor de behandeling van de zaak. Een verzekeraar schakelt als het nodig is bij een geschil een advocaat in. Maar via de juiste procedure kun je dit ook zelf doen.

Bron: AFM