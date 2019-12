Rechtsbijstandverzekering voor ZZP'er

Voor zzp’ers zijn er speciale rechtsbijstandverzekeringen. Handig als je een conflict heb met een klant, leverancier of andere partij. Waar moet je op letten bij het afsluiten?

Waarom een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering neemt werk uit handen bij een conflict. Je kunt er terecht voor juridisch advies en bijstand. Komt de verzekeraar er niet uit met de tegenpartij? Dan kan een gang naar de rechter soms nodig zijn. Dit wordt verzorgd door de rechtsbijstandsverzekeraar. De kosten die hierbij komen kijken worden dan veelal betaald door de verzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering bespaar je dan een hoop werk, energie en geld.

Externe kosten

Doe je als zzp’er een beroep op je rechtsbijstandverzekering, dan worden kosten in principe volledig vergoed. Dit gaat niet altijd op als je kiest voor:

een externe advocaat of rechtshulpverlener (vrije advocaatkeuze)

vertegenwoordiging door een advocaat als het niet verplicht is.

In deze gevallen vergoeden veel rechtsbijstandsverzekeraars vaak maximum bedragen. Dit bedrag is opgenomen in de polisvoorwaarden.

Zelf samenstellen

De meeste rechtsbijstandverzekeringen voor zzp’ers kun je zelf samenstellen. Wij zijn hier voorstander van. Op deze manier betaal je niet voor modules die waarschijnlijk toch niet gebruikt of al elders zijn verzekerd. Kies modules waar jij behoefte aan hebt.

Drempelbedrag

Wil je een geschil aanmelden bij je rechtsbijstandsverzekeraar? Dan kijken de meeste rechtsbijstandsverzekeraars of het financieel belang boven een bepaald bedrag komt. Dit wordt ook wel drempelbedrag of franchise genoemd. Per module kan de hoogte verschillen. Bekijk de polisvoorwaarden voor deze drempelbedragen.

Uitvoerende instantie

De verzekeraar besteedt de rechtsbijstand bijna altijd uit aan een gespecialiseerde derde, zoals Anker, ARAG en DAS. Producten van Achmea worden door een eigen stichting uitgevoerd. Ook Univé en Klaverblad hebben een eigen rechtsbijstandsinstantie.

Aanbieder Uitvoerende instantie a.s.r. DAS ABN Amro ARAG Allianz DAS Anker Anker Rechtshulp ARAG ARAG Avéro Achmea Stichting Achmea Rechtsbijstand Centraal Beheer Stichting Achmea Rechtsbijstand DAS DAS De Goudse SRK Rechtsbijstand Interpolis Stichting Achmea Rechtsbijstand Klaverblad Klaverblad Rechtsbijstand Stichting Nationale-Nederlanden DAS OHRA DAS Reaal DAS SNS DAS Univié Stichting Univé Rechtshulp Zeker DAS

Peildatum: 27 december 2019, MoneyView

