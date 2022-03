Rechtsbijstandverzekering Hema en InShared Beste uit de Test

Beste uit de Test

Hema en InShared vernieuwden afgelopen zomer de voorwaarden van hun rechtsbijstandverzekeringen. Met een 8,3 hebben ze nu het hoogste Testoordeel in onze test. Hiermee stoten ze de gedoodverfde ‘Beste uit de test’ ABN Amro (8,2) van de troon. Dat is opvallend, want Hema scoorde voorgaande jaren steevast rond de 7.

Hema en InShared rechtsbijstandverzekeringen hebben géén franchise (minimum schadebedrag) voor het indienen van een claim. Ook kun je de polis flexibel samenstellen met modules en het eerste jaar tussentijds opzeggen zonder opzegtermijn. Daarnaast is er voor diverse kwesties ook dekking buiten Europa. Zoals voor medische kwesties (wereld), onderwijsinstellingen (wereld) en koop- en huurwoningen (Benelux).

Overzicht scores rechtsbijstandverzekeringen

We onderzochten 35 rechtsbijstandverzekeringen. Bekijk ze per testscore in het overzicht hieronder (peildatum: 6 december 2021).

Nieuw in het rijtje is Roxo Rechtsbijstandverzekering van Independer en Anker. In onze test krijgt deze polis slechts een 5,9. De Arag Slim Geregeld polis scoort met een 4,2 opnieuw het laagst.

Rechtsbijstandverzekering Testoordeel Hema en InShared 8,3 ABN Amro 8,2 Centraal Beheer, FBTO, Interpolis 7,9 Arag ProRecht, Das, Das Totaal, Vereniging Eigen Huis 7,8 Aegon Flex, Asr, Ditzo 7,7 Anker Eigen Jurist Optimaal, ING 7,6 Allianz, ANWB, Unigarant 7,5 Aegon, Univé, ZLM 7,4 Nationale-Nederlanden 7,3 Verzekeruzelf.nl 7,2 Aon, SNS 7,1 Ohra 7 De Goudse 6,9 Arag Flexpolis, Klaverblad, United Insurance Flexpolis 6,6 Voogd & Voogd 6,5 De Internationale Basis 6,1 Anker Eigen Jurist Groei, Roxo 5,9 Voogd & Voogd Voordeelpolis 5,8 Arag Slim Geregeld 4,2

Premies

De premies van rechtsbijstandverzekeringen zijn afgelopen jaar over het algemeen licht gestegen. Er zijn enkele uitschieters. Zo verhoogde Arag de premies in 2021 vanwege een toename in claims. De ProRechtPolis werd 3,5% duurder en de Flexpolis 10%. ZLM verhoogde in mei 2021 de premies voor de basismodule met 5% en voor de modules Werk en Vermogen met 15%.

Das behoort al jaren tot de duurdere aanbieders van rechtsbijstandverzekeringen. Andere (gemiddeld) prijzige rechtsbijstandpolissen zijn Arag ProRechtPolis, Aegon, Allianz, ANWB en Unigarant.

Zelf vergelijken

Bekijk via de vergelijker welke rechtsbijstandverzekering in prijs en dekking het best bij jouw wensen past.