Rechtsbijstandverzekeringen is vernieuwd

Nieuws|We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuwe opzet en vormgeving van de website. Dit hebben we gedaan met behulp van de ideeën van onze bezoekers. Graag vertellen we wat de veranderingen zijn.

Wat is nieuw?

Ideaal voor mobiel en tablet : alle pagina’s zijn nu ook goed te bekijken op tablet en mobiele telefoon.

: alle pagina’s zijn nu ook goed te bekijken op tablet en mobiele telefoon. Helpen kiezen : we helpen je bij het oriënteren en kiezen van een rechtsbijstandverzekering.

: we helpen je bij het oriënteren en kiezen van een rechtsbijstandverzekering. Handige gebruikstips : we geven handige tips voor waar je op moet letten bij je huidige rechtsbijstandverzekering.

: we geven handige tips voor waar je op moet letten bij je huidige rechtsbijstandverzekering. Praat mee: is er een discussie over rechtsbijstandverzekering gaande in onze Community? Dan zie je die hier direct terug. Met 1 klik kun je de berichten lezen en meediscussiëren.

Natuurlijk kun je zelf rechtsbijstandverzekeringen vergelijken.

Wat vind jij ervan?

We horen graag wat je van de veranderingen vindt. Zo help je ons om de website nóg beter te maken. Reageren kan in de Community. Wil je liever direct reageren zonder dat je feedback zichtbaar wordt op de website? Gebruik dan de feedback-knop aan de rechterzijde van deze pagina.