Rechtshulp aardbevingschades vaker uitgesloten

Nieuws|Als je in Noord-Nederland woont, is het goed mogelijk dat je te maken hebt gehad of krijgt met flinke bevingschade aan je huis. Juridische hulp bij geschillen hierover is niet per se gegarandeerd met een rechtsbijstandpolis. Er kan wel een rechtsbijstandpolis worden afgesloten, maar de dekking voor bevingsschade is ‘voorzien’ en dekking nu vaker expliciet uitgesloten. Bij Anker staat op alle nieuwe rechtsbijstandpolissen in de betreffende postcodegebieden een ‘clausule uitsluiting aardbevingsschade’. Bij Das wordt er een clausule ‘uitsluiting bekend geschil’ geplaatst op nieuwe polissen van verzekerden die in het bekende aardbevingsgebied wonen.