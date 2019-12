Rechtshulp bij burenruzies neemt toe

Nieuws|Het aantal burenruzies waarbij juridische hulp wordt gevraagd, neemt toe. Dat blijkt uit de cijfers van Stichting Achmea Rechtsbijstand. In 3 jaar tijd is het aantal meldingen bij deze verzekeraar gestegen van 400 in 2011 naar 550 in 2014. Tot Achmea behoren onder meer Centraal Beheer, FBTO en Interpolis.