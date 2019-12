Rechtshulpclaims consumentenkoop blijft hoog

Nieuws|Heb je een conflict met bijvoorbeeld een webwinkel of keukenboer, dan kun je de rechtsbijstandverzekeraar inschakelen. Van de ruim 150.000 rechtshulpvragen die Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) vorig jaar kreeg, gingen de meeste meldingen (43%) over conflicten tussen bedrijven en consumenten en burgers onderling. Meer dan 9000 meldingen gingen over problemen bij de aankoop van producten.

De juridische hulpverzoeken bij de koop en verkoop van onroerende zaken steeg het meest.

Steeds meer conflicten over internetaankopen komen bij rechtsbijstandverzekeraars terecht. Een ‘basis’ rechtsbijstandverzekering dekt die geschillen, maar let op het drempelbedrag van vaak €100 tot €250 (‘franchise’).

Arbeidszaken en verkeerszaken

Op de tweede plaats van het totaal aantal rechtshulpclaims in 2017 komt arbeidszaken (35.838). Hierbij is het aantal ontslagzaken gedaald, behalve bij gevallen van langer dan 2 jaar ziekte waar het aantal rechtshulpverzoeken is gestegen. Op de derde plaats volgt het aantal verkeerzaken (29.629). Juridische hulp bij een verkeersongeval kan nodig zijn bij bijvoorbeeld een meningsverschil over de schuldvraag.

Bron: Juridischebarometer.com / Consumentenbond