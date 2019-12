Strengere controle op regels voor advocaten en koppelsites

Nieuws|Advocaten mogen geen beloning of provisie betalen aan zogeheten koppelsites die 'zoekende' consumenten direct naar hen of hun kantoor doorverwijzen. Vanaf 4 april wordt hierop strenger gecontroleerd.

Het gaat om sites waarop je advocaten kunt zoeken met een directe doorverwijzing, zoals Legal Dutch, Legalloyd, XS2Justice, de Advocatenwijzer, de Goedkoopste Advocaat en ActieAdvocaat. Advocaten betalen deze sites voor doorverwijzing en/of nieuwe opdrachten.

Wat is wel/niet toegestaan?

Toegestaan zijn websites die als volgt afrekenen Niet toegestaan zijn websites die als volgt afrekenen Geen vergoeding Vergoeding per doorgezonden offerte-aanvraag Vaste periodieke vergoeding Vergoeding per aangenomen zaak Prijs-per-klik Vergoeding is percentage van honorarium

Bescherming onafhankelijkheid

Een advocaat mag reclame maken. Bijvoorbeeld betalen per klik voor aangedragen websitebezoek. Een advocaat die de beheerder van een koppelsite een bedrag betaalt - afhankelijk van het verkrijgen van een opdracht, lead of de hoogte van de factuur aan de klant - dat mag niet. Volgens de Orde van Advocaten zorgt dit voor 'een ongewenste situatie waarin de onafhankelijkheid van advocaat in het geding kan komen'. Vandaar dat de dekens (advocaten die toezicht houden op alle advocaten in een bepaalde regio) van de Orde van Advocaten deze regels strenger gaan handhaven.

Hoe vind ik een advocaat?

Een advocaat die in Nederland wordt ingeschreven, wordt automatisch lid van de Nederlandse Orde. Door een advocaat te zoeken op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten weet je zeker dat je te maken hebt met een echte advocaat.

Heb je problemen met je advocaat?

Dien dan je klacht in bij het advocatenkantoor. Hierbij kun je de voorbeeldbrief klacht aan dienstverlener van de Consumentenbond gebruiken. Kom je er niet uit met je advocaat? Dan kun je aankloppen bij de Geschillencommissie Advocatuur.



Bron: Nederlandse Orde van Advocaten



Lees ook: