Rek in rechtsbijstand

Ditzo krimpt in

Naast een fikse premieverhoging geldt binnenkort een wachttijd van 2 maanden én vervalt de gratis Juridische Helpdesk. Volgens Ditzo blijft het, ondanks het stopzetten van de Juridische Helpdesk, mogelijk telefonisch advies in te winnen bij rechtshulpverlener ARAG. Voor een huidige maandpremie van €6,88 (rechtsbijstand voor Werk) geldt per 15 mei 2012 een tarief van €8,77: een verhoging van meer dan 27%. De wachttijd van 2 maanden geldt voor het afsluiten van een nieuwe verzekering of aanzetten van een dekking. De verhoging is volgens Ditzo te wijten aan hogere kosten voor de juridische hulpverlening en een toename van claims. Met andere woorden: de populariteit van de verzekering eist zijn tol. Ditzo ontving recent het predicaat 'Beste uit de test' voor de rechtsbijstandsverzekering. De test gaat uit van de oude voorwaarden.

Inshared dijt uit: gezinsrechtsbijstand

Inshared heeft sinds kort een gezinsrechtsbijstandverzekering: Rechtshulp Consument, Wonen & Inkomen en Rechtshulp Familie & Vermogen. Eerder kon je alleen een dekking afsluiten voor rechtshulp bij ongevallen via de verzekeraar. Voor de uitvoering van de rechtshulpverlening wordt beroep gedaan op DAS. Voor deze nieuwe rechtshulpproducten geldt geen eigen risico, voor externe kosten geldt een maximum van €50.000. Nadeel is de wachttijd van 3 maanden. Deze wachttijd geldt niet wanneer je vanuit een soortgelijke dekking of rechtsbijstandsverzekering overstapt naar Inshared.

Klaverblad: externe kosten verdubbeld

Een leuke bijkomstigheid bij de rechtsbijstandsverzekering van Klaverblad voor particulieren is de verdubbeling van het verzekerde bedrag voor externe kosten. Dit bedrag stijgt van €50.000 naar €100.000, voor zowel nieuwe als lopende verzekeringen. Het gaat dan om het bedrag dat je kunt verzekeren voor mogelijke advocaat- en rechtbankkosten.

Vergelijken

