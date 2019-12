Ruzie bij rechter kan prijzige gevolgen hebben

Dat meldt dagblad Metro, op basis van berekeningen van bureau Vantage. De conflicten lijken vooral betrekking te hebben op arbeidsconflicten en echtscheidingen. Volgens de krant worden we overspoeld met mediators, echtscheidingsplanners en juristen die bemiddelen bij alle geschillen.

Geschillen kun je ook bij je rechtsbijstandspolis claimen, afhankelijk van je dekking. Bij een procedure kan de kostenvergoeding uiteenlopend zijn en soms beperkt als je een eigen advocaat wil kiezen. Of er een procedure wordt gestart is aan de verzekeraar. Je hebt bij gerechtelijke en administratieve geschillen recht op een eigen gekozen rechtshulpverlener, maar bij sommige verzekeraars krijg je dan een lagere maximumvergoeding van de kosten. Een overzicht hiervan staat gepubliceerd in de Geldgids van december.

Rechtsbijstand bij arbeidskwesties

Rechtshulpverleners Das en Arag gaven vorig jaar al aan dat arbeidsconflicten in de top-3 van claims staan, naast verkeerszaken en kleinere consumentenkwesties, zoals geschillen na een aankoop. Afhankelijk van de gekozen module (basisdekking of module Werk & Inkomen) worden arbeidskwesties gedekt door de meeste verzekeraars, soms beperkt. Hema en ASR basis dekken bijvoorbeeld alleen ontslagzaken. Soms heb je bij het aangaan van een nieuwe polis wel een wachttijd van 3 tot maar liefst 6 maanden. Dit houdt in dat je hierna pas het geschil kunt claimen. Bovendien mag het niet gaan om reeds lopende of ‘voorziene’ geschillen. Verkeersgeschillen en consumentenrecht zijn doorgaans standaard gedekt.

