Kosten echtscheiding karig gedekt

Al jaren loopt meer dan een derde van de huwelijken op de klippen. De leeftijdscategorie waarin Nederlanders uit elkaar gaan is 40-plus. De meeste verzekeraars dekken alleen mediation bij een beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Een handjevol polissen dekt ook het stranden van een samenlevingsovereenkomst, bij elf verzekeraars is er helemaal geen dekking.

Vergoeding beperkt

De vergoedingen voor scheidingsgeschillen variëren van €2000 tot €3000, bij Centraal Beheer Achmea is dit €7500. Bij de meeste polissen is er alleen dekking 36 maanden na het afsluiten én als de verbintenis minimaal drie jaar heeft geduurd. Let ook op de premies; verzekeraars dekken scheidingsmediation soms alleen via een extra (duurdere) module.

Vergelijk zelf prijzen en voorwaarden van rechtsbijstandsverzekeringen.