Teeven brengt toegankelijkheid rechtshulp in gevaar

De plannen van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) om de gefinancierde rechtsbijstand te beperken hebben niet alleen ernstige gevolgen voor rechtspositie van consumenten, ook zijn ze in strijd met de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Mens (EVRM). De Consumentenbond vindt dit onacceptabel. Op donderdag 14 november protesteert de Consumentenbond op het Plein in Den Haag en roept de Tweede Kamer op niet akkoord te gaan met de plannen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten schakelen al nauwelijks een rechter in, omdat de kosten niet opwegen tegen de mogelijke baten. Kwaadwillende ondernemers kunnen er zo op speculeren dat consumenten hun recht toch niet afdwingen'. Uitgaande van gemiddelde advocaatkosten van €180 per uur en dat een gemiddelde rechtszaak een advocaat 15 uur kost, is het niet lonend om naar de rechter te stappen als de vordering lager is dan €2700. Combée: 'Daarmee zeg je tegen een hele grote groep consumenten: zoek het maar uit.'

Teeven wil geschillen op het gebied van consumentenrecht en huurrecht uitsluiten van gesubsidieerde rechtshulp, omdat die 'veelal goed verzekerbaar zijn en vaak aan geschillencommissies kunnen worden voorgelegd'. Dat consumenten zich kunnen verzekeren, ontslaat de overheid niet van zijn verplichtingen. Daarnaast kunnen consumenten lang niet altijd bij een geschillencommissie terecht, want niet elk bedrijf is daarbij aangesloten. De overheid heeft volgens de Consumentenbond de wettelijke plicht om zorg te dragen voor een effectieve rechtsbescherming, ongeacht het rechtsgebied.