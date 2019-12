Toename rechtshulpclaims wonen

Nieuws|Alleen al in het laatste kwartaal van 2016 wisselden meer dan 45.000 bestaande koopwoningen van eigenaar, 15% meer dan het jaar ervoor. Een stijgende trend is ook zichtbaar bij Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR), die vorig jaar 3000 meer meldingen kreeg dan in 2015. De grootste stijging in de juridische hulpverzoeken was bij de koop en verkoop van onroerende zaken, namelijk 23%.

Op de tweede plaats stegen de meldingen over burenruzies met 12% ten opzichte van 2015. Daarnaast werd de prognose van vorig jaar werkelijkheid met 8% meer rechtshulpclaims over geschillen met onderwijsinstellingen. Tot Achmea behoren rechtsbijstandverzekeraars Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis.

Ontslagzaken

Ook constateert SAR een toename in het aantal meldingen over ziekte- en reïntegratiezaken. Werkgevers sturen steeds strakker op ziekteverzuim van werknemers, met allerlei conflicten tot gevolg. Ook leidt de invoering van de Wet Werk en Zekerheid er volgens de rechtshulpverlener toe dat werkgevers arbeidscontracten van werknemers die al 2 jaar ziek zijn ‘slapend’ houden om een uitkering van de verplichte transitievergoeding te ontlopen.

Kortingssites

Een lichte stijging van 2% was er op gebied van aankoop of verkoop van consumentengoederen. Opvallend zijn hierbij de meldingen over bedrijven die kortingen of cashback aanbieden, waarna de consument vast zit aan een abonnement. Met deze klachten over kortingssites werd de Consumentenbond overspoeld. Heb jij wel eens gehad dat cashback verzilveren niet is gelukt? Laat het ons weten.

Consumentenbondleden kunnen voor juridisch advies bellen naar 070 - 445 45 45 of kijk op de website voor juridisch advies.

Bron: Juridischebarometer.com / NVM Marktinformatie

