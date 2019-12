Proef no cure, no pay letselschade

Sinds januari 2014 mogen advocaten bij letselschadezaken op basis van no cure no pay werken. No cure no pay houdt in dat je niets hoeft te betalen als je de zaak verliest. No cure no pay is vooral interessant voor mensen met een middelinkomen, die niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. No cure, no pay is níet verstandig als de uitkomst van je zaak vrij zeker is.

Tussenstand van de proef

Volgens Financieel Dagblad hebben tot nu toe 64 personen gebruik gemaakt van no cure no pay letselschadeadvocaten. Vereniging Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) is tevreden over dit resultaat. Echter een nadeel van no cure, no pay is dat de letselschadeadvocaat een strengere selectie aan de poort toepast, waardoor ingewikkelde zaken op voorhand worden afgewezen. Het experiment loopt nog 2 jaar en daarna besluit de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten of de mogelijkheid definitief blijft bestaan.

Letselschadeadvocaat inhuren

Voor het inhuren van een letselschadeadvocaat op no pay no cure basis kun je de zoekmachine van ASP gebruiken. Vervolgens maak je met de letselschadeadvocaat vergoedingsafspraken.

Regels

In Amerika liggen de schade-eisen van advocaten zo hoog dat een gewone schadeverzekering voor veel mensen onbetaalbaar is. Om hoge kosten te voorkomen mag bij no cure no pay bij letselschadezaken de factuur nooit hoger uitvallen dan 25% van het toegekende schadebedrag (inclusief kantoorkosten en btw). Dit is maximaal 35% als er meerkosten (onkosten) op de tegenpartij kunnen worden verhaald.

Bron: ASP/FD



Lees meer: