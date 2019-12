Ook Univé beperkt vrije advocaatkeuze

Nieuws|Rechtsbijstandsverzekeraar Univé zet per 1 februari een knip op de vrije advocaatkeuze.

Naast Das beperkt nu ook Univé het recht op vrije keus van externe rechtshulp bij procedures waarvoor geen advocaat verplicht is. De verzekeraar vergoedt maximaal €3000 en rekent €250 eigen risico.

Univé stelt dat de aanpassingen in lijn met de EU-uitspraak zijn gedaan en na klantonderzoek. ‘Onze klanten hebben aangegeven geen extra premie te willen betalen voor vrije advocaat keuze. Ze maken bij procedures liever gebruik van de juristen van Stichting Univé Rechtsbijstand (SUR)’. Het maximumbedrag van €3000 is volgens Univé in 90% van de uitbestede zaken met een procedure voldoende.

Bij procedures waarvoor wel een advocaat verplicht is, geeft Univé een maximumvergoeding van €50.000 voor externe kosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoger beroep en zaken met een fiks financieel belang (boven de €25.000). Zonder procedure geldt de vrije advocaatkeuze niet bij rechtsbijstandsverzekeringen.

Bestaande verzekerden

Univé voert de nieuwe polisvoorwaarden per 1 februari 'en-bloc' door, met uitzondering van lopende zaken. De wijziging geldt dan voor zowel bestaande als nieuwe rechtsbijstandsverzekerden, met de mogelijkheid tot opzegging van hun polis. Verzekerden wordt echter niet uitdrukkelijk gevraagd of ze de nieuwe voorwaarden accepteren.

