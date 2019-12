Vergoedingen externe kosten gedaald

Wie zelf een advocaat wil kiezen bij een procedure, doet er goed aan om eerst de vergoedingen te checken. Verzekerden hebben ook recht op vrije advocaatkeuze bij procedures waarbij geen advocaat verplicht is (‘niet-verplichte procesvertegenwoordiging’), maar de kostenvergoedingen zijn dan veel lager. In 2014 bood bijna een derde van de rechtsbijstandverzekeringen in dergelijke gevallen een lagere vergoeding, inmiddels is dit maar liefst 80%. De lagere vergoeding is standaard €5.000 tot €12.000 bij niet-verplichte procesvertegenwoordiging. De verzekeringen van Univé hebben het laagste verzekerde bedrag, namelijk €3.000. Dit is maar liefst 94% lager dan de standaard vergoeding voor externe kosten bij Univé.

‘Onbeperkte’ vergoeding

Vergoedingen voor externe kosten bij andere procedures (waarbij een advocaat wel verplicht is) liggen tegenwoordig vaak rond de €25.000 of €50.000. Alleen De Goudse en ING bieden nog een rechtsbijstandverzekering aan met een onbeperkte vergoeding. Dit geldt ook voor vrije advocaatkeuze bij niet-verplichte procesvertegenwoordiging. Een onbeperkte vergoeding klinkt erg positief, maar in de praktijk worden nooit meer dan de ‘redelijke en noodzakelijke’ kosten vergoed. Dit houdt in dat bij sommige geschillen – onder meer op het gebied van personen- en familierecht en burenruzies – wel degelijk sprake is van een kostenmaximum (vaak €20.000).

Vijf rechtsbijstandproducten kennen een beperkte vergoeding van meer dan €50.000: die van DAS, Klaverblad, Aon, ASR en Ditzo. Iets meer dan de helft van de rechtsbijstandverzekeringen (51%) bieden een vergoeding aan tussen de €30.000 en €50.000. Het laagste verzekerde bedrag is €7.500 (Aegon Basis), gevolgd door Allianz Nederland (€12.500).

Externe kosten

Bij een conflict worden de zogeheten interne kosten altijd volledig vergoed. Dit zijn de kosten die gemaakt worden door de eigen juridische specialisten van de uitvoerende instantie. Voor de overige kosten, ook wel bekend als externe kosten, geldt meestal een maximumvergoeding. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het inhuren van een externe rechtshulpverlener, zoals een advocaat of mediator, het oproepen van getuigen en proceskosten.

Bron: MoneyView/Consumentenbond