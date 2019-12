Vernieuwde ING rechtsbijstandverzekering

Eerste indruk|ING heeft per 1 september een nieuwe rechtsbijstandverzekering. Wat is er veranderd in de voorwaarden en premies?

Conclusie: verzekering nog steeds alleen voor ING-klanten

De nieuwe rechtsbijstandverzekering van ING lijkt sterk op die van Nationale-Nederlanden. Beide scoren een degelijke 7,5 in onze test. Positief punt is dat het minimumschadebedrag (franchise) dat ING hanteerde en de wachttijden zijn geschrapt. Minpunt is dat de maximumvergoeding voor externe kosten (zoals advocaatkosten) is versoberd. Ook moet je nog steeds ING-klant worden of zijn om een verzekering af te kunnen sluiten. Dit vinden wij een groot nadeel.

Nieuwe voorwaarden

ING heeft de franchise (minimumschadebedrag) van standaard €225 laten vervallen. En er geldt geen wachttijd meer voor bijvoorbeeld consumentenzaken. Dit was eerder 3 maanden.

Ook de onbeperkte standaardvergoeding voor externe kosten is geschrapt. ING bood deze als een van de weinige aan. Dit gaat om kosten van externe dienstverleners zoals een advocaat en proceskosten. Daarbij gold eerder voor verschillende rechtsgebieden wel een lagere vergoeding, zoals voor personen- en familierecht. Dat onderscheid is nu verdwenen.

In plaats daarvan vergoedt ING nu standaard maximaal €30.000. Dit bedrag geldt óók in procedures waarbij geen advocaat verplicht is, maar je die wel wilt kiezen (vrije advocaatkeuze). Bij veel rechtsbijstandverzekeraars is de vergoeding dan stukken lager.

Vergelijkbaar met Nationale-Nederlanden

Het ING-product lijkt zeer sterk op de rechtsbijstandverzekering van risicodrager Nationale-Nederlanden. Ze scoren in onze test dan ook allebei een 7,5.

Verschillen tussen de polissen van ING en Nationale-Nederlanden:

ING staan de hoogte van de franchise en verzekerde bedragen voor externe kosten vast. Bij Nationale Nederlanden kun je kiezen.

Bij ING moet je klant zijn of worden om de verzekering af te sluiten. Dat vinden wij een groot nadeel. Maar van die kritiek trekt ING (net als ABN Amro) zich niets aan.

Bij ING betaal je bij het afsluiten van de polis €5 poliskosten.

De polis van Nationale-Nederlanden kun je online afsluiten of via een adviseur (tegen een hogere premie).

Premies

De premies van de rechtsbijstandverzekering verschillen nauwelijks en zijn redelijk gemiddeld geprijsd. Bij beide producten is de premie afhankelijk van de postcode en leeftijd van de aanvrager. Bij de meeste rechtsbijstandpolissen speelt alleen de samenstelling van het huishouden mee (zoals alleenstaande of gezin).

Vergelijk alle rechtsbijstandverzekeringen op dekking en premie.