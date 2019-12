Verwachte toename rechtshulpclaims onderwijs

De rechtshulpverlener ontving dit jaar al 180 meldingen over geschillen met onderwijsinstellingen. Dit is meer dan in 2014 en 2015 samen. Ook Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) verwacht meer meldingen te ontvangen dan de ruim 800 van vorig jaar. Rechtshulpverlener Das geeft aan meer meldingen te verwachten met name rondom passend onderwijs, bindend studieadvies, aandacht voor pesten, steeds meer bezorgde ouders en minder tolerante scholen. Ook SRK Rechtsbijstand ziet een toename in vergelijking met voorgaande jaren.

Dekking

Onder welke dekking deze onderwijsgerelateerde geschillen vallen, ligt aan het soort rechtsbijstandspolis. Bestaat jouw verzekering uit verschillende modules, dan zijn deze geschillen verzekerd onder de module 'Consument en/of Wonen'. In andere gevallen zit het in de standaard-/basisdekking.

Soorten geschillen

De rechtsbijstandsverzekeraars ontvangen meldingen over allerlei kwesties die te maken hebben met onderwijs. De zaken hebben volgens de rechtshulpverleners vooral betrekking op:

het betalen van cursus- of lesgeld na het 'tussentijds' beëindigen van een opleiding (ook via onderwijsinstellingen als LOI of NCOI);

de begeleiding van leerlingen en studenten in geval van ziekte, fysieke ongemakken, leerproblemen en pesten;

niet naleven van het door de school/onderwijsinstelling opgemaakte examenreglement;

toelating, een bindend studieadvies, schooladvies, beoordeling van scripties, fraude, verlenging van studieresultaten en studievertraging;

de leerplichtwet;

zorgplicht in het kader van passend onderwijs;

schorsing en verwijdering van leerlingen.

Kom je er zelf niet uit met de onderwijsinstelling en heb je geen rechtsbijstandverzekering? Klop dan aan bij een andere juridische dienstverlener.

