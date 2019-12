Verzekerden minst tevreden over Das

Nieuws|Een rechtsbijstandverzekering kies je op prijs en voorwaarden, maar wat telt is de hulp die je krijgt. Daarover zijn klanten gematigd enthousiast, vooral over rechtshulpverlener Das.

Uitkomst onderzoek

Rechtsbijstandverzekeraars besteden de juridische bijstand uit aan slechts enkele rechtshulpverleners. We vroegen 1550 leden van ons Consumentenbondpanel naar hun oordeel over die hulp. Zij zijn gematigd positief en geven de hulp gemiddeld een 7, net als in ons onderzoek in 2014.

Opnieuw zijn verzekerden over Das het minst tevreden. De rechtshulpverlener krijgt gemiddeld een 6,5 en scoort vooral laag op inspanning. Verzekerden zijn ook het minst geneigd Das aan te bevelen bij vrienden of kennissen.

Het meest tevreden zijn verzekerden over Univé Rechtshulp en SRK. Die krijgen een 7,3. Stichting Achmea Rechtsbijstand scoort bijna even goed met een 7,2 en Arag met een 7,1.

10% hulpverzoeken afgekocht

Ruim de helft van de panelleden kreeg juridische bijstand. Dit was meestal naar tevredenheid, maar over de snelheid, communicatie en geleverde inspanning zijn ze minder positief. Van de panelleden kreeg 25% alleen advies na een claim, bijna 10% werd afgekocht en 7% afgewezen. Een tiende van de ondervraagde verzekerden heeft zijn rechtsbijstandverzekering opgezegd, 40% uit onvrede over de claimafhandeling.

Geen vrije advocaatkeuze

Bij 1 op de 5 verzekerden die rechtshulp kregen, werd een procedure ingezet. De verzekeraar beslist wanneer dat gebeurt en zal het vanwege de kosten niet snel doen. Komt het wel tot een proces, dan mogen verzekerden zelf een advocaat kiezen. De meeste panelleden werden echter bijgestaan door een jurist of advocaat van de verzekeraar.

