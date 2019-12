Verzekerden vaker vrije keuze advocaat

Drie jaar terug al onderstreepte het Europese Hof het bestaande recht op de vrije keuze van een externe rechtshulpverlener (zoals een advocaat) bij rechtsbijstandpolissen. Dit recht hebben verzekerden in gerechtelijke en ‘administratieve’ procedures die via de verzekeraar lopen. Het was alleen niet helemaal helder wat onder de noemer 'administratieve procedures' viel, en wat niet. Het Hof verschafte onlangs duidelijkheid.

Onder administratieve procedures vallen ontslagprocedures bij het UWV (ontslag vanwege ‘bedrijfseconomische’ redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid) en andere ‘bestuursrechterlijke zaken’, zoals bezwaarprocedures. In die zaken hebben rechtsbijstandverzekerden dan ook recht op een eigen advocaat. Verzekeraars voorzien nu opnieuw kostenstijgingen, omdat de uitspraak betrekking heeft op jaarlijks zo’n 10% van de totale procedures die zij voeren.

Drempels opgeheven

Bij onder andere producten van Das en Achmea was er geen vrije advocaatkeuze bij UWV-ontslagprocedures en bezwaarprocedures. Deze verzekeraars moeten nu het hoofd buigen en vergoeden onder bepaalde voorwaarden, zoals Das en Achmea ook lieten weten. Wel blijven ze eigen medewerkers (juristen) naar voren schuiven. Volgens Das komen in Nederland nu ‘de grenzen van de verzekerbaarheid van de kosten van advocaten in zicht’. Das introduceerde overigens begin dit jaar nog een online rechtsbijstandpolis met een eigen bijdrage tot €600. Hiermee kunnen verzekerden de premie drukken, door een deel van de kosten uit eigen zak te betalen.

Wel een advocaat

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) stelde vorig jaar de klachtenafhandeling van rechtsbijstandzaken over UWV-ontslagzaken uit vanwege de lopende discussies. Bij Aegon, De Goudse, ING, Kruidvat, Nationale-Nederlanden, Univé, Zelf, ZLM en SRK konden verzekerden wel gewoon een eigen rechtshulpverlener kiezen bij ontslagkwesties via het UWV. Deze verzekeraars zagen dit al als administratieve procedure.

Blijvende beperkingen

De vrije advocaatkeuze wordt al jaren belemmerd door rechtsbijstandverzekeraars via eigen risico’s en beperkte kostenvergoedingen. Wil je ‘per se’ een eigen advocaat bij de genoemde procedures, dan krijg je bij veel verzekeraars soms maar een fractie van de normale maximumvergoeding van externe kosten. Bijvoorbeeld geen €60.000 maar €6000. Daarnaast kunnen verzekeraars procedures ook tegenhouden; zij bepalen immers wanneer deze juridische weg wordt bewandeld. Wil je als verzekerde wel een rechtszaak aanspannen maar de verzekeraar niet, doe dan een beroep op de geschillenregeling in de polisvoorwaarden.