Voorkom onnodige dekkingen door rechtsbijstandpolis met modules

Bij rechtsbijstandverzekeringen heb je de keuze uit een basispakket met aanvullende dekkingen, een totaalpakket of verzekeringen die bestaan uit losse modules. In het laatste geval kun je de polis zelf samenstellen, waardoor je geen dubbele of onnodige dekkingen hebt. Handig, want als gepensioneerde heb je bijvoorbeeld geen behoefte aan een dekking voor arbeidsconflicten.

Verzekeringen met modules

Rechtsbijstandpolissen met flexibele modules zijn helaas schaars. Volgens recent onderzoek (Moneyview, september 2017) zijn de rechtsbijstandverzekeringen van ABN Amro, Centraal Beheer, FBTO, Inshared, Interpolis en Lancyr 'modulair' opgebouwd. Dit betekent dat je bij deze verzekeringen kunt kiezen welke dekkingen je wilt meeverzekeren of weglaten.

De Consumentenbond is voorstander van modulair verzekeren. De rechtsbijstandverzekering van Lancyr kwam als Beste uit de Test van juli/augustus 2017.

Mogelijkheden lopen sterk uiteen

In tegenstelling tot bovengenoemde verzekeraars bestaan de meeste rechtsbijstandverzekeringen uit een standaarddekking met verschillende aanvullende dekkingen of uit pakketten met vaste dekkingscombinaties. Het loont om zorgvuldig de rechtsbijstandverzekeringen te vergelijken zodat je alleen dekkingen krijgt die je echt wilt hebben. Je kunt hierdoor geld besparen.

Dubbele dekking

Ook is het mogelijk dat je dubbel verzekerd bent. Bijvoorbeeld dat je op je autoverzekering een rechtsbijstandsdekking hebt meeverzekerd. Wie dekking voor verkeersgeschillen wilt, kan dat beter via een (gezins)rechtsbijstandverzekering regelen dan via de autopolis. De dekking is dan uitgebreider: je krijgt niet alleen als automobilist, maar ook als voetganger of fietser hulp.

