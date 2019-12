Vrije advocaatkeuze fors beperkt

Nieuws|De vergoeding van de kosten van een zelfgekozen advocaat via rechtsbijstandverzekeringen is flink ingeperkt de afgelopen jaren. Ook geldt vaker een eigen risico.

Met een rechtsbijstandverzekering mag je een eigen advocaat kiezen wanneer er via de verzekeraar een juridische procedure wordt gestart. Ook als een advocaat niet verplicht is, zoals bij de kantonrechter. De gemiddelde maximumvergoeding via rechtsbijstandverzekeringen voor ‘niet verplichte’ advocaten is volgens onderzoeksbureau MoneyView de afgelopen 5 jaar bijna gehalveerd. Ook geldt er steeds vaker een eigen risico en stijgen de premies jaarlijks.

Lagere vergoeding

In 2013 en 2014 waren er nog 7 rechtsbijstandverzekeringen die externe kosten, zoal advocaatkosten en griffierecht, volledig vergoedden. Inmiddels geldt bij iedere rechtsbijstandverzekering een maximumbedrag als je in een gerechtelijke procedure gebruik wilt maken van vrije advocaatkeuze. Die vergoeding voor een advocaat die niet verplicht is (geen verplichte procesvertegenwoordiging) is lager dan de standaard maximumvergoeding voor externe kosten. Indien het een arbeidsgeschil betreft dan heb je bij een derde van de rechtsbijstandverzekeringen nog een lagere kostenvergoeding dan het standaard maximumbedrag.

Eigen risico van €250

Niet alleen de maximumbedragen zijn de afgelopen jaren omlaaggegaan. Ook hanteren rechtsbijstandverzekeraars vaker een eigen risico van meestal €250 als je zelf een advocaat kiest bij een procedure waarbij dit niet verplicht is. In 2015 was er in deze situatie bij minder dan de helft van de rechtsbijstandsverzekeringen sprake van een eigen risico.

