Weer discussie over vrije advocaatkeuze

Na de onduidelijkheid van de vrije advocaatkeuze bij UWV-ontslagprocedures, zijn er nu vragen over bezwaarprocedure bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze procedure kun je opstarten als je het oneens bent met het CIZ over de mate zorg waar je aanspraak op kunt maken, of bijvoorbeeld de begindatum. De vraag is of zo'n bezwaarprocedure een administratieve procedure is, waarbij een rechtsbijstandsverzekerde recht heeft op de keuze van een eigen advocaat. Het Europese Hof van Justitie buigt zich nog over deze kwestie.

Volgens Stichting Achmea Rechtsbijstand is de vrije keus er bij deze procedures niet, zo blijkt uit een recente discussie met een rechtsbijstandsverzekerde. De rechtshulpverlener heeft evengoed toegezegd de advocaatkosten van de verzekerde te vergoeden tot €2.420.

Discussieer mee

Rechtsbijstandsverzekerden hebben recht op de vrije keuze van een advocaat (of andere rechtshulpverlener) bij administratieve of gerechtelijke procedures. Een rechtzoekende die gebruikmaakt van gesubsidieerde rechtsbijstand, heeft dit recht niet.

Ervaar je problemen met de rechtsbijstandsverzekeraar over de afhandeling van een claim of keuze van een eigen advocaat? Deel je ervaring via de community van de Consumentenbond!

Bron: de Rechtspraak