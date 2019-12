Wijziging rechtsbijstandsproducten

Sommige verzekeraars hebben, net als voorgangers als Das en Univé, hun vergoedingen beperkt wat betreft de vrije advocaatkeuze. Er zijn verder íets minder basispolissen, maar ook verschillende fonkelnieuwe rechtsbijstandsverzekeringen.

Nieuw

Eind januari heeft Aon Direct een nieuwe rechtsbijstandsverzekering gelanceerd (de rechtshulpverlener is Arag), die inmiddels ook is opgenomen in de vergelijker. De degelijke voorwaarden krijgen een prima testoordeel van een 7,6. Een van de nadelen is de beperkte vergoeding voor een zelfgekozen advocaat bij een procedure waar geen advocaat verplicht is en het ontbreken van dekking voor geschillen over medische fouten.

Lagere kostenvergoeding

Arag wijzigde begin dit jaar zijn voorwaarden en hanteert nu -evenals Avéro Achmea, BLG Wonen en Reaal- een lagere kostenvergoeding bij een niet-verplichte advocaat. Dit is net als bij ABN Amro vastgesteld op maximaal €6000. Een voordeel van de nieuwe Arag-polissen is het wegvallen van wachttijd en dekking van echtscheidingsmediation. De Arag Flexpolis krijgt nu van ons een 6,8, de prijzigere ProRechtPolis een 7,6. ASR introduceerde ook een lagere maximumvergoeding van €6050 voor niet-verplichte advocaatkeuze bij zijn nieuwe rechtsbijstandspolis. De dekkingen van dit nieuwe product beoordelen wij met een 7,3.

Minder basis

De basispolissen van ASR en Univé zijn verleden tijd. In onze laatste testen kregen deze producten overigens een mager cijfer, vanwege de uitgeklede dekking. Er zijn nog wel basispolissen beschikbaar van Anker en –nieuwe in onze rechtsbijstandsverzekeringen vergelijker- Turien & Co (Primair polis). Deze polissen scoren momenteel het laagst, onder andere door het ontbreken van dekking voor burenruzies en geschillen rondom personen- en familierecht.

